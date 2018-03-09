Konya’da pes dedirten dolandırıcılık

Alaaddin Çarşısı esnafları, bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişiyi dolandırdığını iddia ettiği Ü. K. isimli şahsın insanların dini ve manevi duygularını istismar ederek hala esnafı dolandırmaya devem ittiğin iddia etti

Alaaddin Çarşısı esnafları, bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişiyi dolandırdığını iddia ettiği Ü. K. isimli şahsın insanların dini ve manevi duygularını istismar ederek hala esnafı dolandırmaya devem ittiğin iddia etti

KONYA’da merkezde bulunan Alaaddin çarşısı esnafları ‘pes dedirten’ bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldıklarını söylediler. Ü. K. isimli şahsın bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişiyi dolandırdığını ve bu şahsın insanların dini ve manevi duygularını istismar ederek dolandırıldıklarını iddia eden Alaadin Çarşısı esnafları, “Ü. K., isimli şahısı 3-4 yıldır tanıyoruz. Ü. K., kendisini gariban, kimsesiz, ihtiyaç sahibi olarak tanıtmış ve aramıza dahil olmuştu. Kendisi yırtık ve kirli elbiselerle gezerdi, insanlara ve esnaflara kendilerini acındırırdı. Kendisine dürüst esnaf imajı veren bu şahsa acıdığımız için esnaflar olarak yardımda bulunduk. Fakat bu şahıs 50-100 TL gibi küçük miktarlarla başlayarak insanları senet şartıyla kendisine borçlandırmıştır” ifadelerine yer verdiler.

ÖNCE GÜVEN KAZANDI SONRA DOLANDIRDI

İddialara göre olay farklı zamanlarda meydana geldi. Kendisini yardıma muhtaç biri olarak tanıtan Ü. K., isimli şahıs önce esnafın güvenini kazandı. Daha sonra senet karşılığı esnafa telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazlar satan Ü. K., isimli şahıs senetler üzerinde değişiklikler yaparak birden fazla vatandaşı mağdur etti. Ü. K. isimli şahsın hala elinde binlerce senedin daha olduğunu ifade eden esnaf, şahsın hala insanları kandırarak dolandırıcılık yaptığını iddia ettiler.

EVE GELEN İCRA TEBLİGATI İLE ŞOK OLDULAR

Dolandırılarak mağdur edildiğini ifade eden esnaf Cengiz Çapalı, “Bu şahıs 50-100 TL gibi küçük meblağlarla başlayarak senet karşılığında insanları kendisine borçlandırmıştır. İnsanların iyi niyetinden ve dalgınlığından faydalanarak biz esnaftan aldığı senetler üzerinde değişikler yapmıştır. Senetlerde yer alan gerçek miktarın neredeyse 100 katı bedeller yazarak insanlara musallat olmuştur. Bazı esnaflar borcunu ödediği halde ‘al senedini gözünün önünde yırtıyorum’ diyen bu şahısın aslında yırttığı asıl senet değil, düzenlemiş olduğu sahte senetmiş. Bizler bunu aradan uzun zaman geçtikten sonra evlerimize gelen icra tebligatı ile öğrendik. Borçlular borçlarını ödedikleri halde meblağsı yüksek paralar ödemek zorunda kalmıştır. Bu şahsın kendisiyle konuşmak ve görüşmek istediğimiz zaman da bizlere ‘Sizlere bir ceza kestim. Mahkeme yolu açık’ gibi cevaplarla karşılaşıyoruz. Haksız kazançlar elde ederek dolandırıcılık yapan bu şahıs, insanların iyi niyetini suiistimal ederek vatandaşları kandırmaya devam ediyor. Ayrıca hukukun bu duruma duyarsız kaldığını da üzülerek belirtmek istiyorum. Hatta bu şahsın bazı mahkemeleri kazanmış olması da hukukun üstünlüğüne olan inancımızı zedelemektedir. Ayrıca geç gelen adalet, adalet değildir” dedi.

MAĞDUR ESNAF EVİNİ SATMAK ZORUNDA KALDI

Dolandırılarak mağdur edildiğini ifade eden Ali Ekentok ise, “Babam, Ü. K. isimli bu şahıstan yıllar önce açık senet karşılığında bir ton kömür aldı. İlerleyen zamanlarda babam borcunu ödedi ama senedini bir türlü alamadı. Bu şahıs ‘senedinizi vereceğim’ diyerek bizleri sürekli oyaladı. Olayın üzerinden uzun bir zaman geçti. 2015 yılında babamın kaldığı eve icra tebligatı geldi. Borcumuzu ödediğimiz halde borcumuzun olduğunu ve bu borcun 220 bin TL olduğunu görünce şoke olduk. Biz mahkemeyi kaybettik ve bu borcu ödeyebilmek için evimizi sattık. Yaşadığımız bu talihsiz olay aile hayatımı da çok olumsuz etkiledi. Hala borç ödüyoruz. Ben de eşimde asgari ücrete çalışan insanlarız. Bu olayın nasıl üstesinden geleceğiz bilmiyorum. Ailecek perişan olduk. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kader EŞİYOK