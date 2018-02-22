Konya’da otomobilin öğrenciye çarpması güvenlik kamerasında

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çocuğa çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin çocuğa çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün meydana gelen kazada, Baran Caddesi’nde okul servisinden inen Mehmet Resul (11), yolun karşısına geçmek için aniden yola fırladı.

Bu sırada yoldan geçen M.Ş. yönetimindeki 42 GG 230 plakalı otomobil, Resul’e çarptı. Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Resul’un ayağında kırık tespit edildiği öğrenildi.

Kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yol kenarında duran servisten inen çocuğun, aniden koşarak yola çıktığı görülüyor. Bu sırada yoldan geçen bir otomobilin çocuğa çarpması ve yere düşen çocuğun ayağa kalktıktan sonra sekerek yol kenarına gitmeye çalışması yer alıyor.

Aracından inen servis şoförünün, çocuğu kucağına alması da görüntülere yansıyor.