Konya’da otomobil dorsenin altına girdi: 4 yaralı

Konya’da tıra arkadan çarpan otomobil dorsenin altına girerken, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Konya’da tıra arkadan çarpan otomobil dorsenin altına girerken, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Otogar civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat B. (20) idaresindeki 34 YT 5552 plakalı otomobil, sürücüsü seyir halindeyken Otogar alt geçindeki çalışma nedeniyle kapalı olan yolu fark edemeyince T.İ. idaresindeki 16 MBT 75 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Zeybek C.(21) Aydın Ş.(20) ve Gökhan Y. (20) itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Murat B. ise olay yerinde şoka girdi. Yaralılar, ambulansa alınarak kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Zeybek C., Aydın Ş. ve Gökhan Y.’nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın şokunu yaşayan tır sürücüsü Tahir İ, “Ağır ağır gidiyordum dörtlümü de yakmıştım. Bir araba geldiğini gördüm aynadan ama çok hızlıydı o demeye kalmadı geldi vurdu arabaya. Gençti, hemen baktım inşallah bir şey olmaz” şeklinde konuştu. Kaza sonrası tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.