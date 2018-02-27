Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kulu Makas kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. (35) idaresindeki 41 F 3305 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında demir bariyerlere çarpan otomobilde bulunan sürücü Mustafa T., Öznur İ. (64), Gülyüz T. (35), E.Y.T. (9) ve 3 aylık bebek Ö.T.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 3 aylık bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu ve Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.