Konya’da Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu

Konya'da yaşayan ve Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Mehmet Erdiril (65), evinde ölü bulundu.
Konya’da yaşayan ve Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Mehmet Erdiril (65), evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi Ödül Sokak’taki evinde yaşayan Mehmet Erdiril’den, bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi.
Erdiril’i hareketsiz halde yatarken bulan yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mehmet Erdiril’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kıbrıs gazisi olduğu belirlenen Erdiril’in cenazesi, polisin incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.