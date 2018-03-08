Konya’da kaybolan çocuk kayalıklarda sıkışmış halde bulundu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 3 yaşındaki çocuk, 7 saat süren çalışma sonucu kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu.

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 3 yaşındaki çocuk, 7 saat süren çalışma sonucu kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hodoğlu Mahallesi kırsalında 3 yaşındaki bir çocuğun kaybolduğu ihbarı alan Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgeye 1 araç ve 5 kişiden oluşan ekip sevk etti.

Jandarma ile koordineli olarak bölgede arama tarama faaliyetleri gerçekleştiren AFAD ekipleri, yaklaşık 7 saat süren çalışma sonucunda çocuğu, yerleşim merkezi civarında kayalıklar arasında sıkışmış halde buldu.

Ailesine teslim edilen küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.