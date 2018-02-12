Konya’da karı koca sobadan zehirlendi

Konya Beyşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca tedavi altına alındı.

Konya Beyşehir’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beytepe Mahallesi’nde ikamet eden Mahmut ve Emine Bulduk çifti odada bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Fenalaşan çift, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan çiftin hayati bir tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.