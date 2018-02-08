Konya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde belediyeye ait kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde belediyeye ait kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Karacadağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Belediyesine ait Serkan K. (39) idaresindeki 42 GB 981 plakalı kamyon ile Hasan Hüseyin Sertel idaresindeki 42 BTA 69 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon şarampole sürüklenirken, hurdaya dönen otomobil ise takla atarak ters döndü.

Otomobilde sıkıştığı yerden jandarma ve sağlık görevlileri tarafından çıkarılan sürücü Hasan Hüseyin Sertel’in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Kemal K. ile yanında bulunan Gökhan T. (29) Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.