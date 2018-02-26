Konya’da kadın esnaf sayısı arttı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, ülke genelinde kadın esnaf ve sanatkar sayısının bir önceki yıla göre 10 bin 383 artış gösterdiğini, Konya'da da kadın esnaf sayısının 5 bin 377 olduğuna dikkat çekti

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, ülke genelinde kadın esnaf ve sanatkar sayısının bir önceki yıla göre 10 bin 383 artış gösterdiğini, Konya’da da kadın esnaf sayısının 5 bin 377 olduğuna dikkat çekti.

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayınlanan verilere göre Türkiye genelinde kadın esnaf ve sanatkar sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre 10 bin 383 artarak 265 bin 245 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

“Kadın esnaflarımızın sayısındaki bu artış, esnaf ve sanatkar camiası adına oldukça sevindirici. Kadınlarımızın iş yaşamında daha çok yer alması için çalışmalarımız devam ediyor” diyen Başkan Karamercan, “Kadınlarımızın tüm meslek dallarında faaliyet göstermesi için onlara daha fazla destek verilmesi gerekir. Kadınlara verilen destekler arttıkça kadın esnaf ve sanatkar sayımız da artmaya devam edecek” dedi.

KONYA’DAKİ ESNAF VE İŞYERİ SAYISI

Konya merkezde 24 bin 457, 31 ilçede de 26 bin 833 kayıtlı esnaf ve sanatkarın bulunduğunu hatırlatan Başkan Karamercan, 51 bin 290 aktif esnaf ve sanatkardan 5 bin 377’sini de kadın esnafların oluşturduğunu belirtti. İşyeri sayısı ve açılış kapanış yapan esnaflar hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Karamercan, “2017 yılı sonu itibariyle Konya merkezde 7 bin 602 esnafımız işyeri açmış, buna karşılık 2 bin 588 işyeri de kapanmıştır. Esnaf sayımızdaki artış ve yeni işyerlerinin açılması bizleri sevindirmekte ve umutlandırmaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımız ne kadar çoğalırsa ekonomimiz ve ülkemiz de o kadar büyür” dedi.

Başkan Karamercan en çok tescili yapılan ilk 5 meslek kolunun bakkal, lokantacılık, yemek içecek sunumu faaliyetleri, kahvehane ve çay ocağı işletmeciliği, servis aracı işletmeciliği, pazar yerleri ve tezgahlar, kadın esnafların en çok tercih ettiği meslek dalının da bakkallık olduğunu sözlerine ekledi.

Çağrı Eroğlu