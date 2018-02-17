Konya’da iki tır çarpıştı

Konya'da seyir halindeki tırın, önünde seyreden başka bir tıra çarpma anı görüntülendi.

Konya’da seyir halindeki tırın, önünde seyreden başka bir tıra çarpma anı görüntülendi.

Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Konya’nın Altınekin ilçesinden konvoy halinde yola çıkan tırlardan biri, Konya-Ankara karayolu Altınekin yol kavşağı yakınlarında, önünde seyreden tıra arkadan çarptı.

Her iki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Çarpan tırın sürücüsü, başka bir sürücünü yardımıyla aracından indi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.