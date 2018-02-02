Konya’da daha önceden karıştığı hırsızlık suçundan aranan şahıs, hırsızlık yaparken işyeri sahibi tarafından suçüstü yakalandı.

Konya’da daha önceden karıştığı hırsızlık suçundan aranan şahıs, hırsızlık yaparken işyeri sahibi tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10560 Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir işyerini bir süre takip eden İsmet D. (25), gece saatlerine kadar bekledikten sonra çevrenin sakinliğinden de faydalanarak işyerinin kapısının menteşesini söküp içeriye girdi.

İçeride bir süre gezen şahıs, bilgisayar, televizyon ve güvenlik kamera sistemini söktüğü sırada işyeri sahibi Ali M, telefonuna gelen sinyal ile işyerine doğru yola çıktı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Ali M. şahsı içeride etkisiz hale getirerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yakalanan şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü.

İsmet D’nin daha önceden hırsızlıktan arandığı öğrenildi.