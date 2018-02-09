Konya’da hırsızlık çetesine operasyon

Konya'nın Ereğli ilçesinde birbiriyle irtibatları tespit edilen 3 kişilik hırsızlık çetesine polis ekiplerince operasyon düzenlendi, 3 kişi tutuklandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde birbiriyle irtibatları tespit edilen 3 kişilik hırsızlık çetesine polis ekiplerince operasyon düzenlendi, 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli’de dün 3 ayrı adreste yaşanılan hırsızlık olayında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri 3 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Aydınlar, Gülbahçe ve Batı Elagözlü mahallelerinde hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen M.A.(25), M.A.(20), ve M.S.A (27) isimli şahıslar, çaldıkları tablet, telefon ve paralar ile birlikte aynı gün yakalandı.

Emniyette yapılan sorgularında zanlıların birbirleriyle irtibatlı oldukları öğrenildi.

Öte yandan 25 yaşındaki M.A’nın üzerinde bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Ereğli Cezaevi’ne gönderildi.