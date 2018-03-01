Konya’da hatalı park edilen aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı

Konya’da hatalı park için bir otomobile ceza yazan polis ekiplerinin sorgusunda çalıntı çıkan aracın sürücüsü trafik polislerine zorluk çıkarınca gözaltına alındı

Konya’da hatalı park için bir otomobile ceza yazan polis ekiplerinin sorgusunda çalıntı çıkan aracın sürücüsü trafik polislerine zorluk çıkarınca gözaltına alındı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi Derviş Hilmi Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde hatalı araçlara ceza yazan trafik polisleri, park halindeki 06 FU 4403 plakalı otomobilin yapılan sorgusunda farklı bir araç çıktığını tespit etti. Yapılan detaylı sorgulamada otomobilin merkez Karatay ilçesinden çalıntı ihbarı bulunan 42 FF 308 plakalı otomobil olduğunu belirledi. Bunun üzerine sokak üzerinde otomobilin sahibini bekleyen polis ekipleri, araca kızıyla birlikte binen sürücü Mustafa P.’yi hareket etmek istediği sırada gözaltına almak istedi.

Araçtan inmek istemeyen sürücüyü polis ekipleri, güçlükle aşağıya indirerek etkisiz hale getirdi.

Şüpheli Mustafa P.’nin aracı satın aldığı ve satın aldığı kişinin aracı kendi üzerine devretmeyerek çalıntı ihbarında bulunması üzerine aracı kullanmaya devam edebilmek için başka bir plaka taktığını ve aracı bu şekilde kullanmaya devam ettiğini söylediği iddia edildi.

Yanında küçük kızı da bulunan Mustafa P., polis aracına bindirilerek emniyete götürülürken, otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.