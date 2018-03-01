Konya’da hamile eşini vuran kişi tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan ve karnındaki bebeğin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde üç aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan ve karnındaki bebeğin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı.

Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesinde meydana gelen olayda, şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verilen Yaşar Ç. (47), boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ç.’yi (35) evdeki eşyaları taşımak için geldiği sırada pompalı tüfekle vurdu. Kolundan ve karın boşluğundan vurularak ağır yaralanan Fatma Ç., olay yerine sevk edilen ambulansla önce Seydişehir Devlet Hastanesine ardından da hava ambulansıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 aylık hamile Fatma Ç.’nin karnındaki bebeğin öldüğü ve kolunda da ağır hasar bulunduğu öğrenildi.

Olaydan kısa süre sonra Yaşar Ç., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşar Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.