Konya’da hamile eşini vuran kişi adliyeye sevk edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan ve karnındaki bebeğin ölümüne neden olan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde üç aylık hamile eşini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan ve karnındaki bebeğin ölümüne neden olan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Olay, Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi 303. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Ç.’ye (35) şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verilen Yaşar Ç. (47), Konya’da babasının evine giden eşinin eşyalarını almaya geldiğini öğrendi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Fatma Ç., babası Abdullah ile birlikte Seydişehir’e gelerek evindeki eşyaları taşımaya karar verdi. Bu sırada pompalı tüfekle eve gelen Yaşar Ç., evin önündeki Fatma Ç.’ye ateş açtı.



Karnındaki bebek öldü

Babasının gözleri önünde kolundan ve karın boşluğundan vurularak ağır yaralanan Fatma Ç., olay yerine sevk edilen ambulansla önce Seydişehir Devlet Hastanesine ardından da hava ambulansı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 aylık hamile Fatma Ç.’nin karnındaki bebeğin öldüğü ve kolunda da ağır hasar bulunduğu öğrenildi.

Olaydan kısa süre sonra Yaşar Ç., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Seydişehir Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Yaşar Ç. Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde yakınları ile sarılan Yaşar Ç. gazetecilerin ‘Eşinizi neden vurdunuz’ sorusunu yanıtsız bıraktı. Yaşar Ç.’nin ilk ifadesinde eşinin eşyaları almaya gelmesine kızdığını ve eski kullanılmayan evlerinde bulunan ruhsatsız av tüfeğini alarak rastgele ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.