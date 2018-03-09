Konya’da deprem!

Konya'da bu sabah deprem meydana geldi. Alınan son deprem raporlarına göre Konya'nın Selçuklu İlçesinde 2.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Konya’da bu sabah deprem meydana geldi. Alınan son deprem raporlarına göre Konya’nın Selçuklu İlçesinde 2.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre Konya’da bu sabah (09.03.2018) saat: 05.55’te deprem meydana geldi.

Merkez üssü Selçuklu İlçesi olan depremin şiddeti ise 2,2 olarak kayıtlara geçti.

Yerin 11 kilometre altında meydana gelen deprem, Karatay ve Meram ilçelerinde de hissedildi.

Vatandaşlar tarafından hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

İlksel olarak gerçekleşen deprem, vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu.

( İlksel deprem: ilk veriler ile hesaplanmış demektir.)