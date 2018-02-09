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Konya’da DEAŞ propagandasına 7 gözaltı

  • Giriş Tarihi: 9.02.2018 13:46
  • Güncelleme Tarihi: 9.02.2018 13:47
Konya’da DEAŞ propagandasına 7 gözaltı

Konya'da, terör örgütü DEAŞ propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. 

Konya’da, terör örgütü DEAŞ propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. 

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaparak Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret eden şahısları takibe aldı.

Yapılan teknik takibin ardından adresleri tespit edilen A.P., M.P., S.Ş., H.T., Y.S., A.K. ve Y.Ö. operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.


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