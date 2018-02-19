Konya’da cinayet

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Ziraat mühendisi Serhat Özdamar, Zafer Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki iş yerine gelen Neşet C. (22) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Neşet C, pompalı tüfekle Özdamar’a ateş etti.

Ağır yaralanan Özdamar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılırken hayatını kaybetti.

Olay yerinden 42 DYG 57 plakalı otomobil ile kaçmaya çalışan zanlı, yaklaşık 50 metre ileride nöbet tutan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir asker tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Zanlının araçtan indirilip yakalanması, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.