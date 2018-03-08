Konya’da çakmakla oynayan çocuk evde yangın çıkardı

Konya'da çakmakla oynayan 3,5 yaşındaki çocuğun perdeleri tutuşturması sonucu çıkan yangında, iki yaşındaki çocuk ağır yaralandı, 11 kişi dumandan etkilendi.

Konya’da çakmakla oynayan 3,5 yaşındaki çocuğun perdeleri tutuşturması sonucu çıkan yangında, iki yaşındaki çocuk ağır yaralandı, 11 kişi dumandan etkilendi.

Merkez Meram ilçesi Erencik Caddesi’ndeki iki katlı binanın alt katındaki evlerinde 3,5 yaşındaki Muhammet Emir Yatmaz, kardeşleri Hasan Hüseyin (2) ve Mert Yatmaz’ın (5) da bulunduğu odada çakmakla oynamaya başladı.

Çakmağın odadaki perdeleri tutuşturması sonucu alevler hızla büyüyerek koltuklara sıçradı. Odaya geldiğinde alevleri gören anne Nazlı Yatmaz, çocukları Mert ve Muhammet Emir’i de alarak dışarı çıktı.

Diğer çocuğunu da almak için tekrar dönen anne, yoğun dumandan eve giremedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürerek, vücudunda yanıklar oluşan Hasan Hüseyin’i evden çıkardı.

Yayılan dumanlar nedeniyle üst katta bulunan Suriyeli 8 kişilik aile de dumandan etkilendi.

Yaralı Hasan Hüseyin, dumandan etkilenen diğer iki kardeşi ve annesi ile Suriyeli 8 kişi, ambulansla Konya Eğtim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük Hasan Hüseyin’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.