Konya’da bir kişi sokak ortasında bacaklarından vuruldu

Konya’da sokak ortasında bacaklarından tabancayla vurulan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Konya’da sokak ortasında bacaklarından tabancayla vurulan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Konya’da bir kişi, sokak ortasında bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Esatzade Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Y., yanına otomobille gelen daha önceden aralarında husumet bulunan B.D. ile Y.Ö. yaklaştı. Bu sırada şüphelilerden biri tarafından Ramazan Y.’ye iki el ateş edildi. İki bacağından yaralanan Ramazan Y.’yi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Acil sağlık merkezi çalışanları ise vatandaşlara yaralı Ramazan Y.’ye turnike yapım aşamalarını tarif ederek, kanamalı bölgeye turnike yapmalarını sağladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaralı Ramazan Y.’den saldırganlar hakkında bilgi aldı. Yaralı Ramazan Y., sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay sonrası Ramazan Y.’ye yardım edenlerden Zübeyir Örsoy, “Ben arabayla hastaneye götüreyim diye geldim. Ambulans çağırdık. Durumu iyi ağır değil. İki bacağından vurmuşlar, kanaması vardı boğduk. Biz sadece bağladık, acil ihbar hattından böyle yapın dediler, böyle yaptık. Ambulansı bekledik. Ambulans aldı gitti. Vuranları biliyor zaten söyledi, polise bilgi verdi” dedi.

Polis olaya karıştığı öğrenilen B.D. ile Y.Ö’yü yakalamak için çalışma başlattı.