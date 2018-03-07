Konya’da bir belediye başkanı maaşını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

Konya'nın Çeltik Belediye Başkanı Mehmet Ekizoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bir maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Konya’nın Çeltik Belediye Başkanı Mehmet Ekizoğlu, Zeytin Dalı Harekatı’na destek için bir maaşını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Başkan Ekizoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Mehmetçikler’e olan vefayı ifade etmek üzere Çeltik Belediyesi olarak bir kampanya başlattıklarını bildirdi.

Afrin bölgesinde devam eden harekata katılarak, ya da yurt içinde yürütülen operasyonlar çerçevesinde büyük bir mücadeleye girişen askerlere destek için Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmak üzere ilçede kampanya başlattıklarını kaydetti.

Başkan Ekizoğlu açıklamasının devamında, “Bu çerçevede, belediye başkanı olarak bir aylık maaşımı vakfa bağışlarken, aynı şekilde Belediyemiz personeli ve vatandaşlarımızın da yoğun katılımı ve desteğiyle kampanyamız devam etmektedir. Kampanya kapsamında bağış yapmak isteyenler belediye hizmet binasına gelmesi yeterli olacak.” ifadelerini kullandı.