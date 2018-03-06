Konya’da aranan kişi polis uygulamasında yakalandı

Konya Seydişehir'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamalarında aranan bir kişi yakalandı.

Konya Seydişehir’de Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamalarında aranan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uludağ Caddesi’nde gece yaptıkları huzur uygulamasında şüpheli gördükleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, kimlik bilgilerini sorguladığı sürücü A.V hakkında, Denizli İli Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı ve hakkında kamu kurumundan dolandırıcılık resmi belgede sahtecilik suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

A.V, gözaltına alındı.