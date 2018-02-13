Konya’da alkollü şahıs polis ve 112 ekiplerine zor anlar yaşattı

Konya’da çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs, kendisine yardımcı olmaya çalışan 112 Acil Sağlık görevlileri ve polisleri uğraştırırken, bir polis memurunun beline doğru hamle yapıp sarılınca zor anlar yaşattı.

Konya’da çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs, kendisine yardımcı olmaya çalışan 112 Acil Sağlık görevlileri ve polisleri uğraştırırken, bir polis memurunun beline doğru hamle yapıp sarılınca zor anlar yaşattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin dördüncü katında yerde yatan ve alkollü olduğu öğrenilen şahıs iş merkezi sakinlerine rahatsızlık verdi. Bunun üzerine iş merkezi sakinleri polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri alkollü şahsın yanına çıkarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada isminin C. olduğu öğrenilen şahıs polis ekiplerine, “Beni doğuya gönderin de gideyim” dedi. ‘Beni kurtarın’ diyen alkollü şahsa polisin, ‘İçkiden mi kurtaralım?’ sorusu üzerine, “Evet abi beni içkiden kurtarın” diyerek yardım istedi. Alkollü şahıs polis ve sağlık ekiplerince iş merkezinden aşağı indirildi.

Alkollü şahıs, iş merkezinden dışarı çıkartılarak ambulansa götürüldüğü sırada kendini yere attı ve gömleğini çıkarmaya çalıştı. Bu sırada bir polis memuruna doğru hamle yaparak bacağına ve beline sarılınca zor anlar yaşattı. Polis ekiplerince kontrol altına alınan şahıs, ambulansa bindirildikten sonra Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.