Konya’da 300 tırla Zeytin Dalı Harekatı’na destek konvoyu

Konya'nın Altınekin ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 300 tırla konvoy oluşturuldu.

Konya’nın Altınekin ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla 300 tırla konvoy oluşturuldu.

Altınekin Merkez Motorlu Araçlar Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi üyeleri, kooperatif binası önünde bir araya geldi.

Kooperatif Başkanı İhsan Ünal, burada yaptığı açıklamada, dış güçlerin Türkiye üzerinde kalleşçe planlar yaptığını söyledi.

Hiçbir gücün bu millete pranga vuramayacağını ifade eden Ünal, “Dün olduğu gibi bugün de millet olarak askerimizin ve polisimizin yanındayız. Türk milleti daima hazırdır ve kükremek için zaman kollamaktadır. Bizler üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere ise ilçe halkının 7’den 70’e TSK’nin emrinde olduğunu dile getirdi.

Ardından söz alan bir tır sürücüsü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kendisine Afrin’de görev vermesini talep etti.

Okunan duanın ardından Türk bayraklarıyla süslenen 300 tır, Altınekin’den Konya’nın Çumra ilçesine gitti. Konvoyun geçtiği güzergahta diğer sürücüler de korna çalarak gruba destek verdi.