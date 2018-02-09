Konya’da 3. kattan düşen genç yaşam mücadelesini kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katından düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki genç, hastane sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katından düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki genç, hastane sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, oturduğu apartmanın 3. katının balkonundan aşağıya düşerek ağır yaralanan Adem Badem (23) Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Konya’ya sevk edilen Adem Badem, yolda yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.