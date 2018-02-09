Konya’da 3. kattan düşen genç yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 23 yaşındaki genç, 4 katlı bir apartmanın 3. katından yere düşerek ağır yaralandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 23 yaşındaki genç, 4 katlı bir apartmanın 3. katından yere düşerek ağır yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Adem B., oturduğu apartmanın 3. katının balkonundan aşağıya düştü.

Yaklaşık 12 metre yükseklikten parke taşıyla kaplı zemin üzerine düşerek ağır yaralanan Adem B., ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı genç, yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya’ya sevk edildi.

Olayın ardından adrese sevk edilen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Adem B.’nin, evde anne ve babasıyla birlikte kaldığı, balkondan nasıl düştüğünü görenin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeleri sürdüren polisin çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldığı belirtildi.