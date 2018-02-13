Konya’da 14 yıl sonra çözülen cinayet davası sürüyor

Konya'da 2003 yılında akrabaları olan kadını kemerle boğarak öldürdükleri ileri sürülen ve geçen yıl olayın aydınlatılmasıyla tutuklanan 3 kişi ile tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya’da 2003 yılında akrabaları olan kadını kemerle boğarak öldürdükleri ileri sürülen ve geçen yıl olayın aydınlatılmasıyla tutuklanan 3 kişi ile tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, öldürülen Ümmü Şimşek’in yeğenleri olan tutuklu sanıklar İlhami ve Talat, ablası Raziye Şimşek ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan İlhami Şimşek, savunmasında, halası Ümmü Şimşek’i çok sevdiğini söyledi.

Halası ile her zaman görüştüğünü ifade eden Şimşek, “Cinayet işlenmeden önce o yıllarda hayatta olan babam Veli Şimşek ve halam arabada tartıştı. Halam tartışma üzerine ‘Ben kimseye hesap vermem.’ diyerek babama bağırdı.” diye konuştu.

Şimşek, bunun üzerine babasının kemerini çıkarıp arka koltukta oturan Raziye ve Talat Şimşek’e verdiğini, onların da halasını boğmaya çalıştığını öne sürdü.

Halasının direnmesi sonucu Raziye ve Talat Şimşek’in olayı gerçekleştiremediğini öne süren Şimşek, “Bunun üzerine babam kemeri geri aldı. Arabayı yolun kenarına durdurdu ve halamı kendi elleriyle boğdu.” şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan Raziye Şimşek de vefat eden ağabeyi Veli Şimşek ile Ümmü Şimşek’in aralarını düzeltmek için araçta bulunduğunu, cinayeti ağabeyinin işlediğini ileri sürdü.

Daha sonra söz alan Talat Şimşek ise suçsuz olduğunu, olayı kendisinin gerçekleştirmediğini iddia ederek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konya’da 2003 yılında kemerle boğulduktan sonra kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen Ümmü Şimşek’in öldürülmesiyle ilgili cinayet, polis ekiplerince geçen yıl aydınlatılmıştı.

Olayla ilgili öldürülen Şimşek’in 5 akrabası gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Şimşek’in ablası Raziye Şimşek, yeğenleri İlhami ve Talat Şimşek tutuklanmış, Şimşek’in ablası H. Şimşek ve ağabeyi Z. Şimşek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.