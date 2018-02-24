Konya Valiliğinden uyarı: İtibar etmeyin

Konya Valiliği, son günlerde artan şikayet telefonları üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Şahıslar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli değildir ve kendilerine hiçbir yetki verilmemiştir. " ifadelerine yer verildi.

Konya Valiliği, son günlerde artan şikayet telefonları üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Şahıslar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli değildir ve kendilerine hiçbir yetki verilmemiştir. ” ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne dilekçeler ve telefon ihbarları yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Kimliği belirsiz şahısların; ilimizde yaşayan vatandaşlarımızı muhtelif telefon numaralarından arayarak kendilerini ‘İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yetkilileri’ olarak tanıttıkları, vatandaşlarımıza bir anket yaptıklarını söyledikleri, ayrıca evlerinde bilgisayar, internet, cep telefonu, televizyon vb. elektronik cihazların olup olmadığını ve bu elektronik cihazların sayılarını sordukları” bilgisine ulaşılmıştır. Söz konusu başvurular üzerine konu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce incelenmiş ve kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu hasıl olmuştur.

İlgili şahıslar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli değildir ve kendilerine hiçbir yetki verilmemiştir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına kendilerini arayarak “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yetkilisi” olduklarını belirten şahıslara itibar etmemeleri, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde dilekçe vermek veya telefon ile aramak suretiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bilgi vermeleri hususu; kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.