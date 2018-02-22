Konya Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi’ne Ev Sahipliği Yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, 8-12 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda bilim insanı ve tecrübe insanı ile yöneticinin katılacağı “Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi”ne ev sahipliği yapacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 8-12 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda bilim insanı ve tecrübe insanı ile yöneticinin katılacağı “Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi”ne ev sahipliği yapacak.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, kongrede değerlendirilecek şehirlerin geçmişte başkentlik yapmış veya halen başkentlik yapmakta olan yeşil şehirler olduğunu belirterek, Konya’nın bu değerlerin yükünü taşıyan özel bir merkez olduğunu ve son yıllardaki gelişimi ile uluslararası sahada kendinden söz ettirdiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayında çok önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi, 8-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

ESTETİK, TEKNİK VE SOSYAL KONULAR ELE ALINACAK

Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi’ne dünyada geçmişte başkentlik yapmış veya halen başkentlik yapmakta olan yeşil şehirlerden çok sayıda belediye başkanının, kurum ve kuruluş yöneticileri ile bilim insanlarının katılacağını söyledi. Bir tarih, kültür, estetik, sanat ve son yıllardaki atılımıyla yeşilin merkezi olan Konya’nın Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin organizasyonunda düzenlenecek Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi’nde ele alınacağını kaydeden Başkan Akyürek, “Dünyanın temiz geleceği ve insanlığın sağlıklı yaşamı için derin anlamlar ifade eden estetik, teknik ve sosyal konular bu kongrenin ana temaları olacak. Bilim ve tecrübe insanlarını bu temalar etrafında buluşturarak fikir alışverişinde bulunmak, ardından katılımcıların ortak kararı ile oluşturulacak bir platformla sonraki kongrelerle yoğunlaştırarak ileriye taşıma amaçlanıyor” dedi.

KONYA SON YILLARDA ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR

Kongrede değerlendirilecek şehirlerin geçmişte başkentlik yapmış veya halen başkentlik yapmakta olan yeşil şehirler olduğunun altını çizen Başkan Tahir Akyürek, Konya’nın bu değerlerin yükünü taşıyan özel bir merkez olduğunu ve son yıllardaki değişimi ve gelişimi ile uluslararası sahada kendinden söz ettirdiğini kaydetti. Başkan Akyürek, “Konya, Anadolu Selçuklu Devleti’ne yıllarca başkentlik yapmış ve bugün 2 milyonu aşkın nüfusu, tarihi ve kültürel değerleri, estetik atılımı, düzenli kentleşmesi, sağlıklı ulaşım imkânları, temiz çevre yatırımları, yeşil alan varlığı, tarımda ve sanayide önderliği, konumu, misyonu ve özellikle de huzuru ile yaşanabilir bir dünya şehridir. Bu değerleri sürdürmeye kararlı olan Konya, yıllardır istikrarlı politikalar geliştirerek hava kalitesi, doğal yaşamı, rekreasyon alanları, yenilenebilir enerji uygulamaları, sosyal ve kültürel yaşama olan katkısı ile öncü bir merkezidir” diye konuştu.

BİLİM VE TECRÜBE İNSANLARINI KONGREYE BEKLİYORUZ

Kongrede, Konya’nın yeşil dokusu ve şehrin yaşam kalitesini oluşturan değerlerin gündemde tutulacağını, bunun yanı sıra Türkiye’deki ve dünyadaki yeşil-çevreci gelişmelerin karşılıklı olarak tartışılacağını belirten Başkan Akyürek, estetik ve sürdürülebilir değerleri ile kendini ispatlamış başkent temsilcilerini, yeşil şehirler alanında çalışmalar ortaya koymuş bilim, tecrübe ve uygulama insanlarını, evrensel yeşil şehirler çıktılarını ortaya koymak üzere Konya’ya beklediklerini de sözlerine ekledi.

KONGREDE 10 ÖNEMLİ BAŞLIK ELE ALINACAK

Kongrede İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Yerel Ulaşım, Kentsel Yeşil Alan, Sürdürülebilir Arazi Kullanımı, Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik, Çevre Eko Yenilik ve Sürdürülebilir İstihdam, Enerji Verimliliği, Entegre Çevre Yönetimi ile Huzur ve Şehir gibi konular, alanında söz sahibi isimler tarafından masaya yatırılacak.

KONGRE İÇİN BİRÇOK ZİYARET YAPILDI

Kongrenin başarılı, eksiksiz yapılması adına çok titiz çalışmalar ve hazırlıklar yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda kurullarını da oluşturdu. Yönetim Kurulu, Bilimsel Kurul, Onur Komitesi ve Organizasyon Komitesi gibi kurullar, 2017 Nisan ayından bu yana birçok bakanlık, üniversite, oda, sendika ve kurum ile kuruluşların yönetici ve temsilcileriyle bir araya gelerek kongrenin organizasyonu, yürütülmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulundu. Öte yandan, dünya genelinde geçmişte veya halen başkent olan 238 şehre, bilimsel kimliğiyle öne çıkmış ilk bin 125 üniversiteye, Dünya Belediyeler Birliği ve bağlı 273 birliğe davetiyeler gönderildi; Rio Sözleşme Sayfalarında ve UNICEF yetişkin eğitimi sayfasında duyurular yapıldı. Türkiye’de 81 ilin valiliklerine, Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları ile Türkiye\’deki 186 üniversite de kongreye davet edildi. Kongrede kadim başkent Konya’dan ve başkent Ankara’dan kurum ve kuruluş Türkiye’yi temsil edecek.