kapat

Konya’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

  • Giriş Tarihi: 8.02.2018 11:12
  • Güncelleme Tarihi: 8.02.2018 11:14
Konya’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin menfeze çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin menfeze çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

Kaza, Konya-Aksaray Karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Türkoğlu idaresindeki 42 JD 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otomobilin yol kenarında bulunan menfeze çarpması sonucu araç sürücüsü Metin Türkoğlu ve yanında bulunan Cevdet Türkoğlu hayatını kaybetti.

Yaralanan Halil Türkoğlu ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


ETİKETLER

> Yeni Meram >Konya > Konya’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
HABER YORUMLARI