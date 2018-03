Konya trafiği ve kadına şiddet!-Özge Karayılan-Yeni Meram Gazetesi

Bir süre önce Konya’da TEDES kameraları kaldırıldı malumunuz.

Tabi kaldırılır kaldırılmaz da hız denemelerinin ardı arkası kesimlememeye başladı.

Yolda makas atanı mı ararsınız, hız sınırını zorlayanımı

İlk başta TEDES’e herkes karşı çıksa da zaman içerisinde doğru bir uygulama olduğunu herkes gördü ve şu anda da kaldırılmasından dolayı şikayetçi.

Daha geçtiğimiz hafta İstanbul Yolunda bir araç anne ve bebeğine çarptı ve ağır yaraladı.

Maalesef Konya’da yayalara hala hiç saygı yok.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya görünce anlamsızca hızımızı artıyoruz.

Konya trafiğinin öğreneceği daha çok şey var anlaşılan.

Birde geç kalınmış yatırımlarımız var.

Koskoca AVM’ye onay veriyoruz, AVM inşaatına başlanıyor ancak o bölgenin trafiği düşünülmüyor.

Evet sevgili okurlar,

Bahsettiğim nokta Elmalılı Hamdi Caddesi İstanbul Yolu Kesişimi.

Bu bölgedeki trafiği bilenleriniz vardır mutlaka

Çok geç kalınmış da olsa çalışmalar başladı,

Umarım en kısa zamanda Konyalıları mağdur etmeden bu bölgenin trafiği rahatlatılır.

Zira özellikle iş çıkış saatleri bu bölge için tam bir keşmekeş oluyor.

Ee ne diyelim.

Geç de olsa bir karar alınmış ve uygulanmaya başlanılmış, teşekkür ederiz.

***

Sevgili okurlar,

Kadına yönelik şiddet haberleri geçmişten günümüze kadar her zaman konuşuldu, tatışıldı.

Her gün yeni bir kadına şiddet haberi duymaktan yorulduk.

Daha dün Konya’da yaşandı mesela

Seydişehir’de bir adam (!) hamile eşini pompalı tüfekle vurdu.

Kadın yaralandı, bebek ise maalesef hayatını kaybetti.

O kadan hamile haliyle bunları yaşayacak ne yaptı acaba,

Ne kadar acı bir durum değil mi? Kendi doğmamış çocuğunu öldürdü.

Eminim ki o adam bu durumdan pişman bile değildir

Ve ben eminim ki bu adam kısa bir zaman sonra elini kolunu sallayarak dışarı çıkacak ve hatta kadına tekrar saldıracaktır.

Malesef ülkemizdeki ceza sisteminde çok büyük bir eksiklik var. Yapılan her şey yapanın yanına kar kalıyor.

Ve artık vatandaşlar kendi adaletlerini kendileri sağlamaya çalışıyor.

Son günlerde Konya’da da yaşanan olaylardan anlamışsınızdır.

Vatandaş yakaladığı hırsızı, ya da tacizciyi önce dövüp daha sonra adalete teslim etmeye başladı.

Ve bunun sonu hiç iyi yerlere gitmiyor.

İnşallah bir an önce adalet sistemimiz yerine oturur ve vatandaşlar da gönülleri rahat bir şekilde başını yastığa koyar.