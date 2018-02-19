Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattında nöbet değişimine giderken şiddetli sağanak sonucu taşan dereye devrilen Zırhlı Personel Taşıyıcıda (ZPT) bulunan ve sele kapılarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş, memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye sınır hattında nöbet değişimine giderken şiddetli sağanak sonucu taşan dereye devrilen Zırhlı Personel Taşıyıcıda (ZPT) bulunan ve sele kapılarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş, memleketi Konya’nın Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş’ın (24) naaşı ilk olarak Başköy Mahallesindeki evine getirildi. Şehit Ertaş’ın annesi Durmuşe, babası Aydın Ertaş ve kardeşleri Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Evinin önünde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze namazının kılınacağı mahalle meydanına getirildi. Ulu Camide ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başköy Mahallesi Mezarlığına dualarla defnedildi.

Öte yandan, 4 kardeşin en küçüğü olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş’ın yine kendisi gibi asker olan ağabeyi Cumali Ertaş’ın 2 ay sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Ağabey Cumali Ertaş da cenaze namazına katıldı. Şehit Esat Ertaş’ın cenaze törenine ailesi, yakınları, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, protokol mensupları, askeri erkan, binlerce vatandaş katıldı.