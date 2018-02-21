Konya ve Samsun’da aranan FETÖ/PDY şüphelisi çift yakalandı

Samsun ve Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, yakalandı.

Samsun ve Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, yakalandı.

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve saklandığı evde 2 ayrı tuvaletin asma tavanına gizlenmiş bilgisayar ve cep telefonlarıyla yakalanan öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgütün okulunda görev yapan öğretmenler Mustafa Akdoğan ile eşi Firdevs Akdoğan’ı 12 gün önce Samsun’un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde saklandıkları evde yakaladı. Evde bulunan 2 ayrı tuvaletin asma tavanında arama yapan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri gizlenmiş 1 adet dizüstü bilgisayar ile 3 adet cep telefonu ve 1 adet tablet bilgisayar ele geçirdi.

Konya polisi tarafından aranan öğretmen Firdevs Akdoğan, Konya’ya götürüldü ve burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan öğretmen Mustafa Akdoğan ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mustafa Akdoğan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.