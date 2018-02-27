Konya Numune Hastanesi ezber bozuyor…

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hizmet başkanları ve başkan yardımcıları, Numune Hastanesi’nde incelemelerde bulundular. Hastane Başhekimi Uz. Dr. Süleyman Dönmez’den hastanenin hizmete girdiği Aralık ayından bu yana geldiği son durumun anlatıldığı sunumu dinleyerek hastane değerlendirmesine başlayan Prof. Dr. Koç ve beraberindeki heyet, 2018 yılı istatistikleri hakkında hastane idarecileri ile fikir alışverişinde bulundular.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hizmet başkanları ve başkan yardımcıları, Numune Hastanesi’nde incelemelerde bulundular. Hastane Başhekimi Uz. Dr. Süleyman Dönmez’den hastanenin hizmete girdiği Aralık ayından bu yana geldiği son durumun anlatıldığı sunumu dinleyerek hastane değerlendirmesine başlayan Prof. Dr. Koç ve beraberindeki heyet, 2018 yılı istatistikleri hakkında hastane idarecileri ile fikir alışverişinde bulundular.

2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında toplan 106 bin hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini ifade ederek sunumuna başlayan Başhekim Dönmez, “Hastanemiz, hasta kabulüne başladığı günden bu yana vatandaşlarımızın büyük ilgisi ile karşılaşmıştır. Hastanemize kısa sayılabilecek bir zaman zarfında 106 bin hastanın gelmesi ve 1212 ameliyatın gerçekleştirilmiş olması bunun göstergesidir” dedi. Dönmez, “Hastanemizin taşınma sürecinde gece gündüz demeden görev yapan, taşınma işlemleri sırasında herhangi bir aksaklığın yaşanmaması adına gerekli hassasiyeti gösteren tüm idareci arkadaşlarıma ve çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

2018 yılı hedefleri ile ilgili olarak da katılımcılara bilgiler veren Başhekim Dönmez, “Hastanemizde Nükleer Tıp Merkezini en kısa sürede faaliyete geçirmek, 18 yataklı palyatif merkezimizin yatak sayısını artırmak ve 12 yataklı genel yoğun bakım servisi açma gibi projelerimizi bu sene içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Hastanenin vermiş olduğu hizmeti görmek ve ihtiyaçları konusunda hangi durumda olduğunu tespit etmek amacıyla değerlendirme toplantısı yaptıklarını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç da, hastanelerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve yapılması gerekenlerin ortak akıl ile belirlenmesinin önemine değindi.

Sağlık tesislerinde verilen hizmetleri yerinde görerek ve planlanan projeleri yerinde değerlendirerek bir takım sonuçlara ulaşmanın daha sağlıklı neticeler verdiğinin de altını çizen Prof. Dr. Koç, “İş, hizmet ve başarı odaklı çalışmalıyız. Başarı da başarısızlıkta hepimizindir. Kısa zaman önce açılan hastanemizin nitelikli odalarında, banyosundan mobil kütüphanesine, her hastanın kulaklıkla izleyebileceği televizyonundan sıcak yemek servisine kadar beş yıldızlı otel konforunda hizmet sunulmaktadır. İnşallah Numune Hastanemiz verdiği bu hizmet kalitesi ile bölgemizde çok önemli bir sağlık üssü konumuna gelecek ve alanında ezberleri bozmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.