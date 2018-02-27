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Konya merkezli FETÖ operasyonuda 8 gözaltı

  • Giriş Tarihi: 27.02.2018 14:13
  • Güncelleme Tarihi: 27.02.2018 14:13
Konya merkezli FETÖ operasyonuda 8 gözaltı

Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Van, Karaman ve Kahramanmaraş’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.


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