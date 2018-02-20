Konya merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 33 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 'Konya il yapılanmasında görevli’ oldukları iddia edilen 80 kişi hakkında gözaltına kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 33 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, ‘Konya il yapılanmasında görevli’ oldukları iddia edilen 80 kişi hakkında gözaltına kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Konya il yapılanmasına yönelik Konya merkezli 33 ilde 80 kişi hakkında yakalamak kararı çıkarıldı. Konya’da 41, diğer illerde 39 kişiyi yakalamak için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin, yöneticilik yapma, örgüt adına eylem faaliyetlerinde bulunma ve paralel devlet yapılanmasında rol aldığı iddia edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 28 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.