“Konya ve Kahramanmaraş medeniyetimizin temel şehirleridir”

Konya’da düzenlenen Kahramanmaraşlılar Gecesi’ne katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın ve Kahramanmaraş’ın medeniyetimizin temel şehirleri olduğuna dikkat çekerek, “Yeni asırda yeniden Türk-İslam medeniyeti yeryüzüne damgasını vuracaksa bunda Konya gibi Kahramanmaraş gibi tarihi olan şehirlerimizin çok önemli rolü olacaktır” dedi.

Konya’da düzenlenen Kahramanmaraşlılar Gecesi’ne katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın ve Kahramanmaraş’ın medeniyetimizin temel şehirleri olduğuna dikkat çekerek, “Yeni asırda yeniden Türk-İslam medeniyeti yeryüzüne damgasını vuracaksa bunda Konya gibi Kahramanmaraş gibi tarihi olan şehirlerimizin çok önemli rolü olacaktır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Kahramanmaraş’ın kurtuluş gününü anma dolayısıyla düzenlenen Kahramanmaraşlılar Gecesi’ne katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile Konya’da yaşayan çok sayıda Kahramanmaraşlının katıldığı gecede konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yeryüzünde kahraman sıfatını taşıyan başka bir şehrin olmadığını ifade ederek, Kahramanmaraşlıların şehirleriyle, tarihleriyle, ecdatlarıyla ne kadar övünseler az olduğunu dile getirdi. Kahramanmaraş ile Konya’nın kardeş şehirler olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “İki şehir de medeniyetimizin temel şehirleridir. Misyonu olan şehirlerdir. Yeni asırda yeniden Türk-İslam medeniyeti yeryüzüne damgasını vuracaksa bunda Konya gibi Kahramanmaraş gibi tarihi olan şehirlerimizin çok önemli rolü olacaktır. Çalışmalarımız ve hedeflerimiz bu doğrultuda olmaktadır” dedi.



“Kahramanmaraş ve Konya ruh ikizi olan şehirlerdir”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş’ın emanetinin omuzlarında olmasının kendileri için büyük bir şeref olduğunu söyleyerek,“Çünkü Kahramanmaraş Sütçü İmamların, Rıdvan hocaların, Aslan beylerin şehri. Kahramanmaraşımız ve Konyamız ruh ikizi olan şehirler. Ruh kökü aynı değerlere, aynı öğretilere dayanan şehirlerdir. Bugünkü medeniyetimizin inşasında buralar ev sahipliği yapmıştır. Buralar kültürüyle medeniyetiyle geleceğe yön veren şehirlerdir. Konya’ya her geldiğimizde yenilikler görüyoruz ve gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya Kahramanmaraşlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cem Karakız’da Konya’da yaşayan Kahramanmaraşlılar olarak bir çatı altında sıla özlemini bir nebze olsa hemşeri sohbetleri ve ziyaretleriyle gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol mensupları salona getirilen meşhur Maraş dondurmasını satırla keserek konuklara ikram etti.