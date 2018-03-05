Konya, insansız kara araçlarının üretimine talip olmalıdır

ASKON Konya Şube Başkan Yardımcısı Ali Süzgün, “Terörle mücadelede insansız kara araçları kullanılmalı artırılmalı ve savunma sanayine yönelik olarak ülkemizdeki tezgâh envanteri mutlaka çıkarılmalıdır. Bu noktada Konya olarak üst düzey üretimle talip olunmalıdır” dedi

ASKON Konya Şube Başkan Yardımcısı Ali Süzgün, “Terörle mücadelede insansız kara araçları kullanılmalı artırılmalı ve savunma sanayine yönelik olarak ülkemizdeki tezgâh envanteri mutlaka çıkarılmalıdır. Bu noktada Konya olarak üst düzey üretimle talip olunmalıdır” dedi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Konya Şube Başkan Yardımcısı Ali Süzgün, önemli bir konuya dikkat çekti. İnsansız kara araçları üretiminin Konya’da yapılmasını talep eden Süzgün, tezgah sayısı olarak Konya’nın bu noktada yeterliği olduğunu savundu.

Süzgün, “İnsansız Hava Araçlarının gündemde olduğu şu dönemde İnsansız Kara Araçlarına Dikkat çekmek istiyoruz. Konyalı Sanayiciler, tezgah envanterlerini çıkarıp İnsansız Kara Araçlarının üretimine talip olmalıdır. Türkiye’de bu işi en iyi şekilde yapabilecek il Konya’dır. Afrin merkeze yaklaştıkça şehit verme riskimiz çoğalmaktadır. Biran önce organize olup, bu konuda ülkemize destek olmalıyız. Ülkemiz bir kez daha dış mihrakların saldırısına uğramış ve müttefik dediğimiz ülkelerin amansızca düşmanlıkları ile karşı karşıya kalmıştır. Dışarıda ne kadar düşmanımız varsa maalesef içeride de bunların yansımaları ve yandaşları mevcuttur. Hiç utanmadan sıkılmadan da sanki başka ülkelerin vatandaşları gibi pervasızca hareket etmekte ve açıklamalar yapmaktadırlar. Fakat ülkemiz dış ve iç düşmanların sandığının aksine çok kudretli ve güçlü bir ülkedir. Geçmişte de milletimiz bu tarz beyhude çabalara maruz kalmış içindeki imanla daha da güçlenerek çıkmasını bilmiştir. Zeytin dalı harekâtında kahraman askerlerimiz başarıya ulaşacak ülkemize olan tehditleri bertaraf edeceklerdir.

Türkün gücünü ve iman dolu yüreğini tüm dünyaya göstereceklerdir. Bu öyle bir millet ki şehadete koşarak gider, Rabbinin huzurunda küçülür, mazlumun hakkını aramak için zalimin karşısında devleşir. Dualarımız yiğit ve cesur askerlerimizle olup yüreğimiz onlar için çarpmaktadır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Millet ve sanayiciler olarak bizim de kahraman askerlerimizi desteklemek için lojistik olarak yapmamız gereken çalışmalar var. Askerlerimiz meskûn mahallere ve Afrin’in içerisine girdiklerinde geçmişte ülkemizde yaşadığımız hendek olaylarında olduğu gibi durumlarla karşı karşıya kalmaları kuvvetle muhtemeldir. Teknolojinin gelişmesiyle askeri sistemlerde değişikler meydana gelmiş ve savaş alanlarında kullanılabilecek yeni araçlar ortaya çıkmıştır. İnsansız kara sistemleriyle asimetrik tehditler karşısında ordular görevlerini daha kolay bir şekilde icra edecektir. Terörle mücadelede insansız sistemlerin kullanılması başarıyı arttıracak, meskûn mahal operasyonlarında birlikler için hayati önem taşıyacaktır. Kolluk güçlerimizin karasal müdahalelerinin en az sıkıntı ve en yüksek etkinlikle olabilmesi için İHA ve SİHA’lara benzer şekilde insansız kara araçlarının kullanılması ciddi anlamda önemlidir. İnsansız kara araçları, genellikle uzaktan otonom şekilde hareket eden, istenilen görevleri yerine getirirken insani kayıpların olmasını engelleyen, bulunduğu alanlarda yüksek etkinlik sağlayan teknolojidir. Özgün teknoloji geliştirme yeteneği zayıf olan ve dışa bağımlı bir ülkenin gücünde zafiyetler olması kaçınılmazdır. Bir ülke ulusal gücü için gereksinim duyulan teknolojileri geliştirmedikçe gerçek anlamda bir güce sahip olamadığı gibi dışa bağımlı bir savunma gücü de çoğu zaman tehdit kaynaklarına bağlı kalır.

Satın alınan bir teknoloji tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma gücünü kendi içinde zayıflatır. Sözde müttefiklerimizin ülkemizi tehdit eden terör odakları karşısında gösterdikleri tavır yüzünden ve stratejik açıdan üretilmesi hayati öneme sahip olan uzaktan kumandalı sistem ve araçların yerli ve milli olarak üretilmesi ile her türlü operasyon rahatlıkla ve tehlikesizce yapılabilecektir. İnsansız kara araçları geleceğin modern ordularında daha fazla görev alacak, piyadelerin yerine geçerek başarı şansını onlara göre daha fazla arttıracaktır. Piyadelerin riskli alanlardan çıkartılması ile askeri kayıpların önüne geçilecek ve başarısızlık azami düzeye indirgenecektir. İnsansız kara araçları, Türkiye’nin terörle mücadelesinde çok başarılı olacaktır” dedi.

Süzgün, “Özellikle sokak çatışmalarında ihtiyaç duyulan teçhizatlar yerine bu tür araçların milli olarak üretimi askeri birliklerin operasyonlarda etkili olmasını ve kayıpların azalmasını sağlayacaktır. Her türlü alanda kullanılabilen, düşman hedeflerini belirleyen ve küçük, hızlı yapısıyla belirlenemeyen insansız kara araçları, ordunun olası tehditlerde gücünü devamlı koruyacaktır. İnsansız Kara Araçları geleceğin muharebe ortamında hiç şüphesiz çok önemli bir yere sahiptir. Ağ merkezli konseptlerin önemli bir bileşeni olan otonom sistemler modüler yapıda, müşterek mimaride ve işlevsel beklentiler paralelinde güçlü bir mühendislik çalışmasıyla projelendirilip üretildiği takdirde hem ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak hem de muharebede inisiyatif ve üstünlüğün elde bulundurulmasında kuvvet çarpanı olacaktır.

Konya mızda bu tür araçların imal edilebilmesi için her türlü alt yapı ve bilgi birikimi mevcuttur. Bunların kullanılabilir anlamda olması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine kazandırılabilmesi için yapılması gereken iyi bir organizasyondur. Konya mızda olduğu gibi ülkemiz genelinde de savunma sanayine yönelik üretilebilecek ürünler için tezgâh ve bilgi birikimi envanteri mutlaka çıkarılmalıdır. Özellikle insansız kara araçları imalatı için ciddi bir seferberlik başlatılmalıdır. İl bazında veya bölgesel olarak yarışmalar düzenlenerek konu teşvik edilmeli, TÜBİTAK ve ilgili bakanlıklar konu ile ilgili olarak proje çağrılarına çıkmalıdır. Bunun yanı sıra Kalkınma Ajansları doğrudan bu konu üzerine çalışmalı ve gerekli teşvik ve destekler ile ilgili mevzuatlar geliştirilmelidir. Bu tür teknolojilerin üretiminde sadece Aselsan, Roketsan gibi firmalardan beklenti içerisinde olmak işin acil ve hızlı yapılması bakımından yeterli değildir, gerekirse konu üzerinde alt yapısı ve bilgi birikimi yeterli olan yerli ve milli bütün firmaların konuya sahip çıkmaları sağlanarak konu ile ilgili yapılacak olan çalışmalar geniş bir tabana yayılmalıdır. Gelecekte ülkemizin bağımsız ve güçlü olmasında savunma sanayine yönelik teknoloji ve ürünlerde göstereceği başarının belirleyici olacağı aşikârdır” ifadelerini kullandı.