Konya il yatırım komitesi MEVKA öncülüğünde kurulud

Mevlana Kalkınma Ajansı Konya Yatırım Destek Ofisi, yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik olarak, Konya’nın yatırım ortamını tanıtmak, yerli ve yabancı yatırımcıları ilimize çekmek, yatırım kararı alan firmalarla iletişime geçerek ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, yatırımcılara mentorlük ederek uygun ekosistemi oluşturmak amacıyla iş ve yatırım ortamı ile ilgili kurum ve kuruluşların yer alacağı Konya İl Yatırım Komitesi’nin kurulmasına öncülük etti.

Mevlana Kalkınma Ajansı Konya Yatırım Destek Ofisi, yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik olarak, Konya’nın yatırım ortamını tanıtmak, yerli ve yabancı yatırımcıları ilimize çekmek, yatırım kararı alan firmalarla iletişime geçerek ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, yatırımcılara mentorlük ederek uygun ekosistemi oluşturmak amacıyla iş ve yatırım ortamı ile ilgili kurum ve kuruluşların yer alacağı Konya İl Yatırım Komitesi’nin kurulmasına öncülük etti.

MEVKA öncülüğünde kurulan Konya İl Yatırım Komitesi’nin ilk toplantısı MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger’in yanı sıra komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, “Konya Valimiz Sayın Yakup Canbolat’ın himayelerinde ve ajansımız öncülüğünde kurularak çalışmalarına başlanılan bu komite ile ilimizin yatırım ortamını tanıtmayı, yerli ve yabancı yatırımcıları ilimize çekerek yatırım kararı alan firmalara mentorlük hizmeti vermeyi, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamayı, ilin yatırım ortamının tanıtımında ortak dil geliştirmeyi ve yatırım için uygun ekosistemi oluşturmayı amaçladık. Takdir edileceği üzere bir şehrin kurumlarının birlik, beraberlik içinde ve koordineli hareket etmesi yatırımcılar nezdinde olumlu bir izlenim vermektedir. Ajans olarak buradaki amacımız, bu birlikteliği sağlayarak yatırımcılarımızın ihtiyaç duydukları bütün süreçlerde yanında olmak ve şehrimize yatırım çekebilmektir. Daha önce ajans olarak bu tür çalışmaları yürütmüş ve şehrimizde yer alan pek çok kurumumuzla yakın çalışma içerisine girmiştik. Temennimiz bu birlikteliğin ve dayanışmanın artarak devam etmesidir. Şehrimize büyük katkılar sağlayacağına inandığımız komitemizin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmasının ardından Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsmail Ünver, komite ile ilgili üyelere bilgilendirme sunumu yaptı. Programda, bundan sonraki süreçle ilgili olarak usul ve esaslar komite üyeleri tarafından ele alınarak, komitenin çalışma sistemine ilişkin görüşler değerlendirildi.

Komite üyeleri de, kendi kurum ve kuruluşlarının önümüzdeki dönemde şehre yatırımcı çekilmesi noktasında yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda son olarak Konya Yatırım Destek Ofisi bünyesinde oluşturulan “Tek Durak Ofis” hizmeti hakkında katılımcılar bilgilendirildi.