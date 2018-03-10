Konya Havalimanında Şubat’ta 78 bin 716 yolcuya hizmet verildi

Konya Havalimanında Şubat ayında 78 bin 716 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Konya Havalimanında Şubat ayında 78 bin 716 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Konya Havalimanı Müdürü Nail Sapsağlam, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Şubat Ayı Havalimanı İstatistikleriyle ilgili bilgi verdi. Sapsağlam, “Şubat ayında Konya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 70 bin 93, dış hat yolcu trafiği yüzde 15 artışla 8 bin 623, toplamda ise 78 bin 716 oldu.

Konya Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 629 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 30 artışla 69 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 7 artışla 698’e ulaştı.

2018 yılı Şubat ayında Konya Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 4 artışla 810 ton olarak gerçekleşti” dedi.