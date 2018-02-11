Konya Havalimanında Ocak’ta 89 bin 114 yolcuya hizmet verildi

Konya Havalimanında Ocak ayında 89 bin 114 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Konya Havalimanında Ocak ayında 89 bin 114 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Konya Havalimanı Müdürü Nail Sapsağlam, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre;

Konya Havalimanında toplam yolcu trafiğinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50 arttığını belirterek, “Ocak ayında Konya Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45 artışla 79 bin 783, dış hat yolcu trafiği yüzde 110 artışla 9 bin 331, toplamda ise yüzde 50 artışla 89 bin 114 oldu. Ocak ayında Konya Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36 artışla 634 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 79 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 43 artışla 713’e ulaştı. Ocak ayında Konya Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 46 artışla 863 ton olarak gerçekleşti” dedi.