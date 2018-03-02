Konya Gayrimenkul Fuarı yeni fırsatlarla geliyor

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) ve Konya Emlak Komisyoncuları Odası’nın (KEMKO) iş birliğiyle hazırlanan Konya Gayrimenkul Fuarı ikinci kez 19-22 Nisan 2018’de KTO – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde profesyonel ziyaretçilerle buluşacak.

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) ve Konya Emlak Komisyoncuları Odası’nın (KEMKO) iş birliğiyle hazırlanan Konya Gayrimenkul Fuarı ikinci kez 19-22 Nisan 2018’de KTO – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde profesyonel ziyaretçilerle buluşacak.

Konya’da son yıllarda yükselişe geçen gayrimenkul sektörünün, artan konut ihtiyacına yanıtları en yenilikçi çözümler ve farklı projelerle Konya Gayrimenkul Fuarı’nda olacak. Stüdyo daireden villaya, iş yerinden arsaya kadar 50.000 TL’den başlayıp 1 Milyon TL’ye uzanan geniş fiyat aralığında projelerini sergileyecek olan katılımcı firmalar, emlak sektörünün yerinde gözlemlenmesine olanak sağlayacaklar. Konut kredileri konusunda da alanında uzman markalar, ziyaretçilerin sorularını yanıtlamak için Tüyap Konya’da bir araya gelecek.

Konya Gayrimenkul Fuarı’yla eş zamanlı düzenlenecek olan Konya İnşaat ve Kent Fuarları da sektörler arasında sinerji yaratacak. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren onlarca tedarikçi firmanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan yerel yönetim profesyonellerinin buluşacağı fuarda, yeni iş birliklerinden doğacak etkileşimin yerel piyasayı da canlandırması bekleniyor. İnşaat firmaları dışında, bankalar, gayrimenkul değerleme kuruluşları ve emlakçılar da fuarda yerini alacak. Günümüzde ciddi önem kazanan kentsel dönüşüm konusunda da ziyaretçiler fuarda bilgilendirilecekler. Özellikle inşaat ve gayrimenkul sektörleriyle ilgilenen Arap yatırımcıların dikkatini çekecek projelerin sergileneceği fuarda, Körfez ülkelerinden gelecek olan profesyonel ziyaretçi heyeti, fuarın katılımcı firmalarıyla iş bağlantıları kurmak üzere buluşacak.

Geçtiğimiz yıl 30.000 m2’lik bir alanda düzenlenen fuarlarda 191 katılımcı firma en yeni konut projelerini sergileyerek 17 ülkeden 34.416 ziyaretçiye ulaşmıştı. Bu sene ise fuarları 50.000 kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 19 Nisan 2018 Perşembe günü saat 12’de resmi açılış töreniyle kapılarını aralayacak olan fuarlar, 22 Nisan 2018 Pazar günü saat 18’e kadar ziyarete açık olacak.