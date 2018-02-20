Konya Eski CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Fetö’den gözaltına alındı

Konya merkezli 33 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar arasında bulunan eski Konya CHP İl Gençlik Kolları Başkanının İzmir'de yakalandığı belirtildi

Konya merkezli 33 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar arasında bulunan eski Konya CHP İl Gençlik Kolları Başkanının İzmir’de yakalandığı belirtildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski Konya CHP İl Gençlik Kolları Başkanı H.F.T. de İzmir’de düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi. H.F.T’nin örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edildi.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 33 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Zanlıların örgüt yapılanması içerisinde, il, ilçe, eyalet, büyük ve küçük bölge imamlıkları ile örgüt muhasebeciliği, bölge ve şehir dışı talebe mesullüğü yaptıkları belirtildi.