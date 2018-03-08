Konya eski CHP Gençlik Kolları Başkanı FETÖ’den tutuklandı

Konya merkezli 33 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 62 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Konya merkezli 33 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 62 zanlıdan 14’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Konya CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Fatih Tamer’in de bulunuyor

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, iki kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 62’ye yükseldi.

Polisteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan, aralarında eski Konya CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Fatih Tamer’in de bulunduğu 14’ü tutuklandı, 48’i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 33 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 20 Şubat’ta, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, düzenlenen operasyonla şüphelilerden 60’ı gözaltına alınmıştı.