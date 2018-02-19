Konya Emlakçılar Odasına Sedat Altınay yeniden aday

Konya Emlakçılar Oda Başkanlığının 5. olağan genel kurulu 15 Mart 2018 Perşembe günü yapılacak. Mevcut Başkan Sedat Altınay, 5. olağan genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Konya Emlakçılar Oda Başkanlığının 5. olağan genel kurulu 15 Mart 2018 Perşembe günü yapılacak. Mevcut Başkan Sedat Altınay, 5. olağan genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Esnaf Odalarının seçimlerinde sona gelinirken, Konya Emlakçılar odası Başkanlığı seçimi ise 15 Mart 2018 Perşembe günü Konya Dedeman Otel’de yapılacak.

4. Olağan Genel Kurulda delegelerin teveccühü alarak göreve gelen Sedat Altınay, yapılacak olan 5. Olağan Genel kurulda tekrar delegelerin teveccühünü almak için yeniden aday olduğunu açıkladı

Başkan Altınay; “ Konya Emlakçılar odasında bizlere görev verildiği günden itibaren üyelerimizin ve sektörde ekmek parası kazanan esnaflarımızın hak ve hukuklarını korumak adına gece gündüz çalışmalar gerçekleştirdik. Özellikle gayrimenkul yasasının çıkarılması için TEMFED ile birlikte sürdürdüğümüz taslak yasanın son şeklini oluşturduk. Yasa çıktığı takdirde sektörümüz bir ivme kazanacaktır. Meslektaşlarımız ve sektörümüz ekonomideki hak ettiği yerini alacaktır.

Bugüne kadar tüm üyelerimiz arasında hiçbir zaman ayrımcılık yapmayarak kucakladık. Bundan sonra da tüm sektörde yer alan esnafımızı ayrım yapmadan kucaklayacağız. Hedefimiz birlik ve beraberlik içerisinde sektörümüzü ileriye götürmek olacaktır.

15 Mart 2018 perşembe günü Dedeman Otel’de gerçekleştirilecek olan konya Emlakçılar odası 5. Olağan Genel Kurul toplantısına tüm üyelerimizi ve delegelerimizi kongremize davet ediyor ve bekliyoruz” dedi.