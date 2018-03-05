Konya denince akla şifa ve sağlık turizmi gelecek

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli; Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan son sağlık yatırımı olan Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Karatay Semt Polikliniğini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Hançerli'ye; Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi İsa Soylu, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclis Üyeleri ve Muhtarlar eşlik etti.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli; Karatay Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan son sağlık yatırımı olan Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Karatay Semt Polikliniğini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan Hançerli’ye; Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi İsa Soylu, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclis Üyeleri ve Muhtarlar eşlik etti.

Eğitimden spora, kültürden modern kentleşmeye kadar birçok alanda Konya’nın parlayan yıldız haline gelen Karatay, sağlık alanında attığı adımlarla Türkiye’nin öncü belediyesi olarak örnek projeleri hayata geçiriyor. Karatay Belediyesi Hizmet Binası ile Numune Hastanesi Karatay Semt Polikliniği arasında yer alan Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Karatay Semt Polikliniği çok büyük bir sağlık ihtiyacına cevap verecek şekilde inşa edilerek Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilerek hasta kabulüne başlandı. Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi İsa Soylu Merkezin bölgede önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini söyleyerek; “Karatay Belediyemizin yaptırmış olduğu ilçemizde bir ilk olan Merkezimiz Konya’ya hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Sağlık alanında ilklere imza atıldı

Karatay Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Karatay Semt Polikliniğini ziyaret eden Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli; “Göreve geldiğimiz günden itibaren sağlık hizmetini günden güne daha da kapsamlı bir hale getirerek hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz” diye konuştu. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli Karatay’da sağlık alanında önemli bir ihtiyaç olan Konya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Karatay Semt Polikliniği 2395 m2 inşaat alanında 870 m2 arsa üzerinde 3 katlı olarak yapıldığını söyledi. Başkan Hançerli merkezin içerisinde 20 adet diş kliniği, röntgen odaları, laboratuvar, alçı odası, Bay-Bayan Mescit gibi pek çok hizmetin yer aldığını belirterek; Karatay’a ve Konya’ya yakışır bir tesis kazandırdıklarını ifade etti. Başkan Hançerli yapılan sağlık yatırımları ile Karatay’da sağlık ocağı ihtiyacı kalmadığını belirterek; Yediler, İşgalaman, Karakulak, Karaaslan, Burhandede, Çataltömek, Karkent, Karbel, Çatalhüyük, Saraçoğlu, Selim Sultan, Büyüksinan, Zenburi, Kalenderhane, Karşehir, Numune Hastanesi Karatay Semt Polikliniği, İstiklal ASM, Ulubatlı Hasan 2 nolu ASM, Kalenderhane ASM, Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve yapımı tamamlan Karatay Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olmak üzere 21 sağlık merkezini Konya’ya ve Karatay’a kazandırdıklarını belirtti.

Karatay denince akla sağlık ve şifa turizmi gelecek

Başkan Hançerli, Karatay’da sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttığına dikkat çekerek, “Yeni diş hastanemizin Karatayımıza ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Öte yandan İsmil Termal Tesisleri yenileme çalışmalarının da devam ettiğini belirten Başkan Hançerli; yenileme çalışmaları ile bay-bayan termal havuzlar, çocuk havuzları, saunası, buhar odası, hamamı, 200 kişilik restorantı, 500 kişilik ve 100 kişilik iki adet konferans salonu mescidi, marketi, 7 blok 112 daireden oluşan apart daireleri, yeşil alan içerisinde açık voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun alanı, fitness alanı ve camisi ile İsmil Termal Tesisleri Türkiye için marka bir termal tesis haline geleceğini ve Konya turizmini daha da geliştireceğini belirtti. Karatay denince akla artık sağlık turizmi ve şifa turizmi gelecek diyen Başkan Mehmet Hançerli; yaklaşık 1 milyon m2’lik alanda yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nin tamamlandığında da Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olacağına dikkat çekerek; Şehir Hastanesiyle birlikte sağlık alanında da bölgenin sağlık turizmine ivme kazandıracağını belirtti.