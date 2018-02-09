Konya Büyükşehir’in Canlı Yayın Kameralarına Büyük İlgi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde tarihi ve turistik yerlere konulan canlı yayın kameraları, 2017 yılında internet üzerinden 145 ülkeden 2 milyon 341 bin kez görüntülendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde tarihi ve turistik yerlere konulan canlı yayın kameraları, 2017 yılında internet üzerinden 145 ülkeden 2 milyon 341 bin kez görüntülendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin tarihi ve turistik yerlerine konulan kameralar web siteleri üzerinden her yıl milyonlarca kişiye ulaşıyor. Mevlana Meydanı, Büyükşehir Stadyumu, Zafer Meydanı, Kültürpark, Alaaddin Caddesi, Mevlana Kültür Merkezi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Kılıçarslan Şehir Meydanı gibi şehrin 35 ayrı noktasında bulunan canlı yayın kameraları, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden şehri merak edenlerin dikkatini çekiyor. Yüksek çözünürlükteki canlı yayın kameraları, 2017 yılında 145 ülkeden 2 milyon 341 bin 352 kez görüntülendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait www.konya.bel.tr, www.konya.com.tr ve www.konyabuyuksehir.tv adresleri üzerinden ulaşılan canlı yayın kameraları, trafik ve turistik kameralar olarak iki ayrı kategoride takip edilebiliyor. Büyük ilgi gören canlı yayın kameralarına Büyükşehir Belediyesi’nin “Konya Mobil Uygulaması”ndan da erişilebiliyor. konyabuyuksehir.tv web sayfasından şehir kameraları ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesinin haber videoları, yatırım ve proje tanıtımları, kültür-sanat etkinlikleri, çevre ve toplu ulaşım bilgilendirme filmleri gibi pek çok içeriğe erişilebiliyor.