Konya Büyükşehir Park Bahçeler’in kadın çalışanları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Konya’nın yeşil alan düzenlemelerinde büyük emekleri bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları, 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması’na katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dünya rekoru kıran lalelerden dev Türk bayrağının tablosunu hediye etti.

Konya’nın yeşil alan düzenlemelerinde büyük emekleri bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları, 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması’na katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dünya rekoru kıran lalelerden dev Türk bayrağının tablosunu hediye etti.

Hak-İş Konfederasyonu’nun düzenlemiş olduğu 7. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımı ile Ankara’da yapıldı.



Programa davetli olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nden 390 kadın personel de katıldı. Konya’nın park ve bahçeleri ile refüjlerinde büyük emekleri bulunan kadın çalışanlar, klasik kıyafetleri ile törene renk katarken büyük ilgi gördüler. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Konya ziyaretinde 156 bin 66 laleden yapılan 337,5 metrekarelik dev Türk Bayrağı rekoru ile karşılayan kadın çalışanlar, törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dünya rekoru kıran bayrağın tablosunu hediye ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın çalışanlara teşekkür ederek, yaptıkları çalışma nedeniyle tebrik etti.