Konya Büyükşehir Belediyesi: “Alo 153 ile kapımız her zaman açık”

Konya Büyükşehir Belediyesi Açık Kapı birimi, halkın belediyecilik hizmetlerine katkı sunması ve yönetime katılması açısından önemli bir işlevi yerine getiriyor. 2017 yılında 20 bin 146 başvuru yapılan Açık Kapı, ilgili birimlerin incelemelerinin ardından başvuru sahiplerini bilgilendirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Açık Kapı birimi, halkın belediyecilik hizmetlerine katkı sunması ve yönetime katılması açısından önemli bir işlevi yerine getiriyor. 2017 yılında 20 bin 146 başvuru yapılan Açık Kapı, ilgili birimlerin incelemelerinin ardından başvuru sahiplerini bilgilendirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlarla birebir iletişim kurmak ve sorunlara anında müdahalede bulunmak amacıyla kurduğu Açık Kapı, sorunları anında çözüme kavuşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, belediye ile halk arasında köprü vazifesi gören Açık Kapının kurulduğu ilk günden bu yana vatandaşların sorunlarına kısa sürede çözüm bulduğunu ve bilgilendirme faaliyetini başarıyla sürdürdüğünü dile getirdi. Açık Kapının halkın belediyecilik hizmetlerine katkı sunması ve yönetime katılması açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini kaydeden Başkan Akyürek, 2004 yılında hizmete sundukları birime Alo 153 hattı ile 24 saat ulaşılabildiğini hatırlattı.

“2017 yılında 20 bin 146 başvuru”

Yeni Büyükşehir Yasası ile Konya’nın 31 ilçesine hizmet eden Açık Kapı; Alo 153 telefon hattı, 0534 404 4242 whatsapp hattından, e-mail, faks, internet üzerinden ve şahsen vatandaşlardan gelen her türlü bilgiyi kayıt altına alıp başvuruları ilgili birimlere göndererek takibini yapıyor. Açık Kapıya ve Büyükşehir Belediyesi web sayfasında bulunan “Bilgi Edinme” bölümüne 2017 yılında 20 bin 146 başvuru yapılırken başvurular konularına göre ayırıma tabi tutularak, ilgili birimlere gönderildi ve bu birimlerin yaptığı inceleme sonucunda başvuru sahipleri bilgilendirildi. İş arayan veya eleman arayanlara İŞKUR işbirliğiyle hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’ne de 2017 yılında 992 başvuru yapıldı.