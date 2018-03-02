Konya Afrin Şehidini Dualarla Uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de yürüttüğü operasyonda 8 askerimiz şehit düştü, 13 askerimiz yaralandı. Operasyonda şehit olan Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç gözyaşları arasında toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de yürüttüğü operasyonda 8 askerimiz şehit düştü, 13 askerimiz yaralandı. Operasyonda şehit olan Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç gözyaşları arasında toprağa verildi

ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonda Afrin Bilal köy mevkiinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un şehit haberi memleketi Konya’daki baba ocağına ateş düşürdü. Şehidin acı haberi Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Aile acı haberle yıkılırken, şehit evinin bulunduğu apartmana Türk Bayrağı asıldı.

KONYALI ŞEHİT YÜREKLERİ SIZLATTI

Konyalı şehit Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un acı haberi yürekleri sızlattı. Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi’nde oturan şehidin ailesi aldıkları şahadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Bekâr olan şehit Koç’un şehit olmadan bir gün önce doğum gününün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.

ŞEHİT OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI

Zeytin Dalı Harekâtında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un cenazesi dün askeri uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Kahraman şehidin cenazesini havaalanında protokol üyeleri, askerler ve ailesi karşıladı. Şehidin yakınları güçlükle ayakta dururken, Şehidin babası Ahmet Koç, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı.

AFRİN ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Havaalanında düzenlenen karşılama törenin ardından kahraman şehidin cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Helallik sırasında Şehit Koç’un yakınları güçlükle ayakta durabildi. Şehit Koç’un cenazesi, ikindi namazının ardından düzenlenen törenle gözyaşları arasında ve tekbirlerle son yolculuğuna uğurlanarak Konya Şehitliği’ne defnedildi. Kahraman şehidin cenaze törenine ailesi, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

TÜRKİYE YASA BOĞULDU

TSK’nin Afrin’e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatının 41’inci gününde 8 ocağa daha ateş düştü. Afrin’den gelen acı haberle Türkiye yasa boğuldu. Gelen acı haberlerle yürekler yanarken kahraman şehitlerimizin arkalarında bıraktıkları yarım hikâyeleri ise yürekleri bir kez daha burktu.

YARIM KALMIŞ HİKÂYELER BIRAKTILAR

Zeytin Dalı Harekâtının 41’inci gününde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel henüz 24 yaşındaydı. Kahraman şehit Demirel, geçtiğimiz eylül ayında nişanlanmış ve 30 Ağustos da evlenecekti. Uzman Çavuş Recep Çetin, bir buçuk ay önce dünyaya gelen kızına doyamadan şahadet şerbetini içti. Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik (26), kısa bir süre önce nişanlanmış ve evlilik hazırlıkları yapıyordu ama olmadı. Şehit olmadan bir hafta önce ailesini ziyaret eden Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un ise (24), yakın çevresine ‘Afrin’e şehit olmaya gidiyorum’ dediği öğrenildi. Kahraman Şehit Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek ise yaklaşık 5 ay önce nişanmış ve evlilik hazırlığı yapıyordu. Şehit Jandarma Astsubay Uğur Palancı da daha 28 yaşındaydı, bekârdı ve yaşayacağı güzel günleri vardı ama olmadı. Dört kardeşten biri olan 25 yaşındaki kahraman şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, nişanlanmış ve evlilik için gün sayıyordu. Konyalı şehit

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un ise şehit olmadan bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi. Zeytin Dalı Harekâtının 41’inci gününde şehit olan kahraman şehitlerimiz, memleketlerinde dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandılar.

Kader EŞİYOK